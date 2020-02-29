«Спартак» сыграет в белой форме, «Динамо» — в голубой
11:57
«Динамо» и «Спартак» определились с цветами формы на матч 20-го тура чемпионата России.
? #Динамо— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) February 29, 2020
? #РПЛ #20тур
? #ДинамоСпартак
? 16:30
? @matchpremier
Возобновляем чемпионат принципиальнейшим дерби с @fcsm_official??? И это тот матч, когда не нужно лишних слов? Вперёд, #Динамо!? pic.twitter.com/fj0OlRKY5Y
Как сообщает официальный Twitter хозяев поля, «Динамо» сыграет в голубой форме. Спартаковцы выйдут на матч в белых футболках.
Матч «Динамо» — «Спартак» начнется в 16.30 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи