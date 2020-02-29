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«Спартак» сыграет в белой форме, «Динамо» — в голубой

11:57

«Динамо» и «Спартак» определились с цветами формы на матч 20-го тура чемпионата России.

Как сообщает официальный Twitter хозяев поля, «Динамо» сыграет в голубой форме. Спартаковцы выйдут на матч в белых футболках.

Матч «Динамо» — «Спартак» начнется в 16.30 по московскому времени.

Динамо — Спартак

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи




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