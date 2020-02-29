«Динамо» и «Спартак» определились с цветами формы на матч 20-го тура чемпионата России.

Как сообщает официальный Twitter хозяев поля, «Динамо» сыграет в голубой форме. Спартаковцы выйдут на матч в белых футболках.

Матч «Динамо» — «Спартак» начнется в 16.30 по московскому времени.