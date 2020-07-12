РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Спартак» сохранил прописку в РПЛ за два тура до конца сезона

12 июля 2020, 20:52
«Спартак» сохранил прописку в РПЛ на следующий сезон. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак» сохранил прописку в РПЛ на следующий сезон. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

«Спартаку» больше не грозит перспектива вылететь из российской премьер-лиги. В активе красно-белых после 28 туров 33 очка.

На предпоследнем месте идут «Крылья Советов» с 27 очками. В двух очных встречах «Спартак» одержал две победы, поэтому самарцы не обгонят москвичей.

На последнем месте располагается «Оренбург» с 23 баллами, который не имеет математических шансов догнать красно-белых.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
20
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 28-й тур. ЦСКА — «Рубин» и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир