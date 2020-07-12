«Спартак» сохранил прописку в РПЛ за два тура до конца сезона
12 июля 2020, 20:52
«Спартаку» больше не грозит перспектива вылететь из российской премьер-лиги. В активе красно-белых после 28 туров 33 очка.
На предпоследнем месте идут «Крылья Советов» с 27 очками. В двух очных встречах «Спартак» одержал две победы, поэтому самарцы не обгонят москвичей.
На последнем месте располагается «Оренбург» с 23 баллами, который не имеет математических шансов догнать красно-белых.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 28-й тур. ЦСКА — «Рубин» и другие матчи
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