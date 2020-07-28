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РПЛ опубликовала календарь на сезон 2020/21. ЦСКА и «Спартак» сыграют в 7-м туре

16:04

Опубликован календарь Тинькофф РПЛ на следующий сезон.

Полный календарь сезона здесь.

1 тур, 8-11 августа

«Спартак» — «Сочи»

«Тамбов» — «Ростов»

«Рубин» — «Локомотив»

«Арсенал» — «Ахмат»

«Ротор» — «Зенит»

«Уфа» — «Краснодар»

«Урал» — «Динамо»

«Химки» — ЦСКА

2 тур, 14-17 августа

«Спартак» — «Ахмат»

«Ростов» — «Зенит»

ЦСКА — «Тамбов»

«Динамо» — «Ротор»

«Локомотив» — «Краснодар»

«Сочи» — «Химки»

«Рубин» — «Урал»

«Арсенал» — «Уфа»

3 тур, 18-20 августа

«Зенит» — ЦСКА

«Краснодар» — «Арсенал»

«Ахмат» — «Ротор»

«Динамо» — «Ростов»

«Тамбов» — «Химки»

«Сочи» — «Рубин»

«Уфа» — «Спартак»

«Урал» — «Локомотив»

4 тур, 21-24 августа

«Зенит» — «Тамбов»

«Спартак» — «Локомотив»

ЦСКА — «Рубин»

«Арсенал» — «Динамо»

«Ротор» — «Сочи»

«Уфа» — «Ростов»

«Урал» — «Краснодар»

«Химки» — «Ахмат»

5 тур, 25-27 августа

«Ростов» — «Урал»

«Краснодар» — ЦСКА

«Динамо» — «Зенит»

«Локомотив» — «Ахмат»

«Тамбов» — «Сочи»

«Рубин» — «Уфа»

«Арсенал» — «Химки»

«Ротор» — «Спартак»

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_25209.html

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