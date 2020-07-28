РПЛ опубликовала календарь на сезон 2020/21. ЦСКА и «Спартак» сыграют в 7-м туре
Опубликован календарь Тинькофф РПЛ на следующий сезон.
Полный календарь сезона здесь.
1 тур, 8-11 августа
«Спартак» — «Сочи»
«Тамбов» — «Ростов»
«Рубин» — «Локомотив»
«Арсенал» — «Ахмат»
«Ротор» — «Зенит»
«Уфа» — «Краснодар»
«Урал» — «Динамо»
«Химки» — ЦСКА
2 тур, 14-17 августа
«Спартак» — «Ахмат»
«Ростов» — «Зенит»
ЦСКА — «Тамбов»
«Динамо» — «Ротор»
«Локомотив» — «Краснодар»
«Сочи» — «Химки»
«Рубин» — «Урал»
«Арсенал» — «Уфа»
3 тур, 18-20 августа
«Зенит» — ЦСКА
«Краснодар» — «Арсенал»
«Ахмат» — «Ротор»
«Динамо» — «Ростов»
«Тамбов» — «Химки»
«Сочи» — «Рубин»
«Уфа» — «Спартак»
«Урал» — «Локомотив»
4 тур, 21-24 августа
«Зенит» — «Тамбов»
«Спартак» — «Локомотив»
ЦСКА — «Рубин»
«Арсенал» — «Динамо»
«Ротор» — «Сочи»
«Уфа» — «Ростов»
«Урал» — «Краснодар»
«Химки» — «Ахмат»
5 тур, 25-27 августа
«Ростов» — «Урал»
«Краснодар» — ЦСКА
«Динамо» — «Зенит»
«Локомотив» — «Ахмат»
«Тамбов» — «Сочи»
«Рубин» — «Уфа»
«Арсенал» — «Химки»
«Ротор» — «Спартак»
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