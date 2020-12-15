«Спартак» прибыл в Петербург на матч с «Зенитом»

«Спартак» прибыл в Санкт-Петербург, сообщает официальный Twitter клуба. Команде предстоит матч 19-го тура Тинькофф российской премьер-лиги против «Зенита».

Матч состоится 16 декабря. Начало в 20.00 по московскому времени. Ранее стало известно, что КДК РФС перенес слушания по инцидентам во время матча «Спартака» против «Сочи» (1:0). Красно-белые ранее перенесли слушания, так как главный тренер Доменико Тедеско не мог на них присутствовать.