«Врач говорит, чудом успели». Романцев рассказал о своем состоянии после инфаркта

Бывший тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев рассказал про свое самочувствие после инфаркта и перенесенной операции.

«Чувствую себя хорошо. Врач говорит, чудом успели — я поздно обратился, предынфарктное состояние уже давно было, я не обращал внимания, думал, возраст», — приводит слова Романцева РБК.

О госпитализации Романцева стало известно 2 марта. Как стало известно ранее, операция прошла успешно.

Олег Романцев — чемпион СССР в составе «Спартака» (1979 год) в качестве игрока, чемпион СССР-1989 и восьмикратный чемпион России с московским клубом как главный тренер.