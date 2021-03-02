«Врач говорит, чудом успели». Романцев рассказал о своем состоянии после инфаркта
10:41
Бывший тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев рассказал про свое самочувствие после инфаркта и перенесенной операции.
«Чувствую себя хорошо. Врач говорит, чудом успели — я поздно обратился, предынфарктное состояние уже давно было, я не обращал внимания, думал, возраст», — приводит слова Романцева РБК.
О госпитализации Романцева стало известно 2 марта. Как стало известно ранее, операция прошла успешно.
Олег Романцев — чемпион СССР в составе «Спартака» (1979 год) в качестве игрока, чемпион СССР-1989 и восьмикратный чемпион России с московским клубом как главный тренер.
Дополнительная информация:
https://sportrbc.ru/news/603de7a49a794732ded3c4f4?ruid=uUjlA1/5pztsrXXFAwebAg==
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