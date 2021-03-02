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«Врач говорит, чудом успели». Романцев рассказал о своем состоянии после инфаркта

10:41
Олег Романцев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Олег Романцев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Бывший тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев рассказал про свое самочувствие после инфаркта и перенесенной операции.

«Чувствую себя хорошо. Врач говорит, чудом успели — я поздно обратился, предынфарктное состояние уже давно было, я не обращал внимания, думал, возраст», — приводит слова Романцева РБК.

О госпитализации Романцева стало известно 2 марта. Как стало известно ранее, операция прошла успешно.

Олег Романцев — чемпион СССР в составе «Спартака» (1979 год) в качестве игрока, чемпион СССР-1989 и восьмикратный чемпион России с московским клубом как главный тренер.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/603de7a49a794732ded3c4f4?ruid=uUjlA1/5pztsrXXFAwebAg==

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