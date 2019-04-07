"Спартак" поздравил Селихова с днем рождения

"Спартак" поздравил голкипера Александра Селихова с днем рождения. Сегодня вратрю исполняется 25 лет.

"Спартак" поздравляет Александра с днем рождения и желает ему крепкого здоровья и скорейшего возвращения в строй!" - говорится в сообщении красно-белых в Твиттере.

Сегодня Александру Селихову исполняется 25 лет!@fcsm_official поздравляет Александра с днем рождения и желает ему крепкого здоровья и скорейшего возвращения в строй! 🔴⚪️🎂#Спартак #АлександрСелихов #Spartak pic.twitter.com/18uYsnFN1y – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 6 апреля 2019 г.

В субботу Селихов сломал палец в матче 22-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:2) и был заменен на Александра Максименко.

Будущий вратарь родился в поселке Нарышкино Орловской области. После занятий футболов Орле в 2006 году он стал учеником академии "Спартака". Затем два года провел в школе питерского "Зенита".

Профессиональную карьеру начал в "Орле", с 2014 года выступал за "Амкар". Контракт со "Спартаком" подписал в 2017 году. В составе команды провел 37 игр.