01:14 | Футбол — РПЛ

"Спартак" поздравил Селихова с днем рождения

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"Спартак" поздравил голкипера Александра Селихова с днем рождения. Сегодня вратрю исполняется 25 лет.

"Спартак" поздравляет Александра с днем рождения и желает ему крепкого здоровья и скорейшего возвращения в строй!" - говорится в сообщении красно-белых в Твиттере.

В субботу Селихов сломал палец в матче 22-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:2) и был заменен на Александра Максименко.

Будущий вратарь родился в поселке Нарышкино Орловской области. После занятий футболов Орле в 2006 году он стал учеником академии "Спартака". Затем два года провел в школе питерского "Зенита".

Профессиональную карьеру начал в "Орле", с 2014 года выступал за "Амкар". Контракт со "Спартаком" подписал в 2017 году. В составе команды провел 37 игр.

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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