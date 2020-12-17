«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Зенитом»

На официальном канале «Спартака» в Youtube опубликовано новое видео, красно-белые показали, что осталось за кадром матча 19-го тура Тинькофф чемпионата России против «Зенита» (1:3).

«Красно-белые завершили сложный год выездом в Санкт-Петербург, — говорится в сообщении. — В первом тайме «Зенит» соорудил автогол в свои ворота, но набрать очки и догнать лидера у «Спартака» не получилось. Поддержка красно-белых фанатов и эмоции игры на Крестовском острове — в нашем видео».

Напомним, что во время матча произошло столкновение болельщиков команд. Некоторые поклонники красно-белых посетили встречу, хотя официально «Зенит» не выделил соперникам билетную квоту.