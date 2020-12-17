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«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Зенитом»

20:57
16 декабря. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак» — 3:1. Самюэль Жиго и Малком. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
16 декабря. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак» — 3:1. Самюэль Жиго и Малком. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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На официальном канале «Спартака» в Youtube опубликовано новое видео, красно-белые показали, что осталось за кадром матча 19-го тура Тинькофф чемпионата России против «Зенита» (1:3).

«Красно-белые завершили сложный год выездом в Санкт-Петербург, — говорится в сообщении. — В первом тайме «Зенит» соорудил автогол в свои ворота, но набрать очки и догнать лидера у «Спартака» не получилось. Поддержка красно-белых фанатов и эмоции игры на Крестовском острове — в нашем видео».

Напомним, что во время матча произошло столкновение болельщиков команд. Некоторые поклонники красно-белых посетили встречу, хотя официально «Зенит» не выделил соперникам билетную квоту.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой




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