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«Спартак» — «Оренбург»: Мельгарехо забил первый гол москвичей

17:56
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В матче 11-го тура чемпионата России «Спартак» принимает «Оренбург». Во втором тайме Лоренсо Мельгарехо забил первый гол в сезоне.

«Спартак» подал угловой и парагваец удачнее всех сыграл в штрафной, пробив головой с близкого расстояния.

Спартак — Оренбург

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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