«Спартак» — «Оренбург»: Мельгарехо забил первый гол москвичей
17:56
В матче 11-го тура чемпионата России «Спартак» принимает «Оренбург». Во втором тайме Лоренсо Мельгарехо забил первый гол в сезоне.
«Спартак» подал угловой и парагваец удачнее всех сыграл в штрафной, пробив головой с близкого расстояния.
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