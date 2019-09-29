В матче 11-го тура чемпионата России «Спартак» принимает «Оренбург». Во втором тайме Лоренсо Мельгарехо забил первый гол в сезоне.

«Спартак» подал угловой и парагваец удачнее всех сыграл в штрафной, пробив головой с близкого расстояния.

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