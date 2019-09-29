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«Спартак» — «Оренбург»: гости вышли вперед перед самым перерывом

17:19
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В матче 11-го тура чемпионата России «Спартак» принимает «Оренбург». Гости открыли счет перед самым перерывом.

Футболисты провели атаку по флангу и сделали навес в штрафную. Мяч прилетел на угол вратарской, где передачу замкнул Андрей Малых.

Спартак — Оренбург

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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