«Спартак» — «Оренбург»: гости вышли вперед перед самым перерывом
17:19
В матче 11-го тура чемпионата России «Спартак» принимает «Оренбург». Гости открыли счет перед самым перерывом.
Футболисты провели атаку по флангу и сделали навес в штрафную. Мяч прилетел на угол вратарской, где передачу замкнул Андрей Малых.
? Андрей Малых откликнулся на подачу Георгия Зотова и открыл счёт в матче.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 29, 2019
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