«Спартак» не проигрывает 5 матчей подряд. Это самая продолжительная серия при Тедеско

«Спартак» в 4-м туре чемпионата России на «Открытие Арене» обыграл «Локомотив» (2:1) и продлил свою беспроигрышную серию до пяти матчей.

Ранее в этом сезоне красно-белые победили «Ахмат» (2:0), не выявили сильнейшего во встречах с «Сочи» (2:2) и «Уфой» (1:1), а также были сильнее «Рубина» (2:1) в концовке прошлого розыгрыша РПЛ. Стоит отметить, что для красно-белых это самая продолжительная серия без поражений, с тех пор как команду возглавил Доменико Тедеско. (Денис Аль-Юсифи)

Самые продолжительные беспроигрышные серии «Спартака» при Доменико Тедеско

Период Игры В Н Соперники С 22.07.2020 по 23.08.2020* 5 3 2 Рубин (г) — 2:1, Сочи (д) — 2:2, Ахмат (д) — 2:0, Уфа (г) — 1:1, Локомотив (д) — 2:1 С 19.10.2019 по 31.10.2019 3 2 1 Рубин (д) — 0:0, Локомотив (г) — 3:0, Ростов (д) — 2:1** С 14.03.2020 по 27.06.2020 3 2 1 Оренбург (г) — 3:1, Арсенал (г) — 3:2, Уфа (д) — 0:0

*Серия продолжается.

**Кубок России.