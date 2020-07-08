«Спартак» принимает «Локомотив» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ (1:1, первый тайм). В концовке первого тайма удалили главного тренера хозяев Доменико Тедеско.

Немецкий специалист остался недоволен назначением пенальти в ворота красно-белых. Главный арбитр встречи показал Тедеско две желтые карточки. Немец уходил в подтрибунное помещение, расталкивая арбитров и сотрудников стадиона, а также ударил по монитору ВАР.

Доменико Тедеско. Фото Кадр из трансляции

Доменико Тедеско. Фото Кадр из трансляции

Доменико Тедеско. Фото Кадр из трансляции

Доменико Тедеско. Фото Кадр из трансляции