«Спартак» — «Локомотив»: Тедеско удалили за две желтые карточки
8 июля 2020, 21:16
«Спартак» принимает «Локомотив» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ (1:1, первый тайм). В концовке первого тайма удалили главного тренера хозяев Доменико Тедеско.
Немецкий специалист остался недоволен назначением пенальти в ворота красно-белых. Главный арбитр встречи показал Тедеско две желтые карточки. Немец уходил в подтрибунное помещение, расталкивая арбитров и сотрудников стадиона, а также ударил по монитору ВАР.
Доменико Тедеско. Фото Кадр из трансляции
Доменико Тедеско. Фото Кадр из трансляции
Доменико Тедеско. Фото Кадр из трансляции
Доменико Тедеско. Фото Кадр из трансляции
Доменико Тедеско. Фото Кадр из трансляции
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
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