РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Спартак» — «Крылья Советов»: за что удалены игроки гостей?

21:25
«Спартак» — «Крылья Советов». «Спартак» — «Крылья Советов». «Спартак» — «Крылья Советов».
«Спартак» — «Крылья Советов».
Теги:

На 70-й и 81-й минутах матча 16-го тура чемпионата России «Спартак» — «Крылья Советов» (2:0) арбитр Виталий Мешков удалил игроков гостей Срджана Мияйловича и Максима Карпова. Правильно ли он поступил?

В первом случае фол был совершен на исходе 67-й минуты, когда Мияйлович в единоборстве с Эсекиэлем Понсе ударил спартаковца ногой. Судья этого не видел, но вмешался видеоарбитр Алексей Сухой. Спустя три минуты, посмотрев видеоповторы, Мешков решил достать красную карточку. Видимо, решил, что самарец действовал агрессивно и заслужил удаления. С Мешковым согласны не все из наших экспертов — часть из них высказалась за желтую карточку.

А затем в роли вратаря решил выступить другой игрок «Крыльев» — Карпов. Он остановил рукой мяч, летевший в пустые ворота, за что совершенно справедливо был удален с поля. (Александр Бобров)

Спартак — Крылья Советов

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр

Опрос

проголосовало: 18923
Все опросы
«Зенит» выиграл первый круг. А кто победит в чемпионате-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир