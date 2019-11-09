На 70-й и 81-й минутах матча 16-го тура чемпионата России «Спартак» — «Крылья Советов» (2:0) арбитр Виталий Мешков удалил игроков гостей Срджана Мияйловича и Максима Карпова. Правильно ли он поступил?

В первом случае фол был совершен на исходе 67-й минуты, когда Мияйлович в единоборстве с Эсекиэлем Понсе ударил спартаковца ногой. Судья этого не видел, но вмешался видеоарбитр Алексей Сухой. Спустя три минуты, посмотрев видеоповторы, Мешков решил достать красную карточку. Видимо, решил, что самарец действовал агрессивно и заслужил удаления. С Мешковым согласны не все из наших экспертов — часть из них высказалась за желтую карточку.

А затем в роли вратаря решил выступить другой игрок «Крыльев» — Карпов. Он остановил рукой мяч, летевший в пустые ворота, за что совершенно справедливо был удален с поля. (Александр Бобров)

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