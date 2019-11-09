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«Спартак» — «Крылья Советов»: Понсе открыл счет с передачи Бакаева

19:07
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Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе открыл счет в матче 16-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».

Футболисты «Спартака» перехватили мяч на чужой половине поля. Зелимхан Бакаев отдал проникающую предачу в штрафную, где первым к мячу успел Понсе. Аргентинец точно пробил мимо вратаря.

Спартак — Крылья Советов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




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