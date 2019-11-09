«Спартак» — «Крылья Советов»: Понсе открыл счет с передачи Бакаева
19:07
Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе открыл счет в матче 16-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».
Футболисты «Спартака» перехватили мяч на чужой половине поля. Зелимхан Бакаев отдал проникающую предачу в штрафную, где первым к мячу успел Понсе. Аргентинец точно пробил мимо вратаря.
? Эсекель Понсе открывает счет после передачи Зелимхана Бакаева.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 9, 2019
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