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«Спартак» — «Крылья Советов»: почему не засчитан гол Ларссона?

20:05
«Спартак» — «Крылья Советов». «Спартак» — «Крылья Советов».
«Спартак» — «Крылья Советов».
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На 15-й минуте матча 16-го тура чемпионата России «Спартак» — «Крылья Советов» правильное решение принял арбитр Виталий Мешков, не засчитав взятие ворот гостей. В том эпизоде первый ассистент Игорь Демешко зафиксировал положение «вне игры» у автора гола Джордана Ларссона, который в момент паса Зелимхана Бакаева забежал за линию офсайда. Решение помощника судьи очень быстро подтвердил ассистент видеоарбитра (АВАР) Алексей Матюнин. Позднее телевещатель продемонстрировал тот стоп-кадр, который видел АВАР: с двумя линиями красного и синего цвета, определяющими положение Ларссона относительно последнего защитника «Крыльев Советов». (Александр Бобров)

Спартак — Крылья Советов

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vs
13
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




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