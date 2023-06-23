Источник: «Спартак» готов продать форварда Николсона за 7 миллионов евро

«Спартак» готов расстаться с форвардом Шамаром Николсоном, сообщает Sport24.

По данным источника, красно-белые намерены выручить от продажи 26-летнего ямайца 7 миллионов евро. Отмечается, что у игрока есть варианты с продолжением карьеры в Бельгии и Турции.

Форвард перешел в «Спартак» из «Шарлеруа» в январе 2022 года. По данным Transfermarkt, красно-белые заплатили за игрока 8 миллионов евро.

Контракт Николсона со клубом действует до лета 2026 года. В прошлом сезоне форвард провел 27 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.