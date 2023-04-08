«Спартак» — «Динамо»: Хлусевич был заменен после повреждения

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич получил повреждение в матче с «Динамо» в 22-м туре РПЛ.

Футболист неудачно подвернул левый голеностоп и не смог продолжить встречу. На 22-й минуте его заменил Даниил Денисов.