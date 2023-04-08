«Спартак» — «Динамо»: гости сравняли счет благодаря автоголу Соболева

«Динамо» сравняло счет в матче со «Спартаком» в 22-м туре РПЛ — 2:2.

Автогол на 45+3-й минуте забил форварда Александр Соболев. Мяч после подачи углового попал в ногу нападающего красно-белых и залетел в ворота.