Стали известны составы «Спартака» и «Арсенала» на матч 6-го тура Тинькофф РПЛ. Во второй игре подряд с первых минут выйдет полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев .

«Спартак»: Максименко, Маслов, Жиго, Джикия, Зобнин, Умяров, Крал, Айртон, Бакаев, Соболев, Ларссон.

Запасные: Ребров, Акмурзин, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Гапонов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Тил, Урунов, Глушенков.

«Арсенал»: Нигматуллин, Бурлак, Сокол, Бауэр, Пантелеев, Лесовой, К. Кангва, Э. Кангва, Хлусевич, Костадинов, Громыко.

Запасные: Левашов, Шамов, Комбаров, Хагуш, Довбня, Горбатенко, Ткачев, Чаушич, Банда, Аджоев, Минаев.

Матч «Спартак» — «Арсенал» пройдет в субботу, 29 августа. Начало — в 18.00 мск.