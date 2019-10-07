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Спаич поблагодарил болельщиков «Краснодара» после победы над «Спартаком»

13:40
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Защитник «Краснодара» Урош Спаич — о матче со «Спартаком» (2:1) в 12-м туре чемпионата России. Он выразил благодарность болельщикам.

— Спасибо вам большое! С победой!, — написал серб в Instagram.

«Спартак» занимает 12-е место в чемпионате России, имея в активе 14 очков. У «Краснодара» 26 очков и третье место.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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https://www.instagram.com/p/B3UEJFyCYRC

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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