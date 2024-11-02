ЦСКА — «Спартак»: Бонгонда открыл счет в концовке первого тайма

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«Спартак» вышел вперед в выездном матче с ЦСКА в 14-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 45-й минуте забил Тео Бонгонда.