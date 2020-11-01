Солтмурад Бакаев: «Оценивать себя я не люблю, оценивать будет главный тренер»

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев, отметившийся голом в матче с тульским «Арсеналом» (3:1), поделился мнением об игре.

— По началу игра была непростой, — цитирует игрока сайт казанцев. — Начало было нервное. Потом наладили, реализовали стандарт. Потом Деспот очень хорошо реализовал свой момент. После этого по-другому все пошло, увереннее начали действовать, все начало получаться, в том числе контроль мяча. Поначалу были потери, а потом начали больше контролировать мяч и организовывать атаки.

— Насколько доволен своей игрой?

— Оценивать себя я не люблю, оценивать будет главный тренер. А так, нужно меньше ошибаться, были сегодня простые ошибки, где можно было сыграть попроще, поувереннее. В принципе неплохо, но нужно работать. Пользуясь случаем, хотел бы посвятить забитый мяч дедушке, у которого день рождения.

— Показалось, что до 80-й минуты игра команды была практически идеальной. Что произошло после этого, усталость?

— Не знаю, не могу сейчас это прокомментировать. Будем разбираться на теориях и выяснять.