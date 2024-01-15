«Сочи» объявил об уходе Артема Мещанинова

«Сочи» расторг контракт с защитником Артемом Мещаниновым, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 27-летним защитником расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Мещанинов выступал за сочинцев с лета 2022 года. Он провел за команду 28 матчей, отметившись одним голом. В текущем сезоне в активе защитника 1 гол в 7 играх во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мещанинова в 450 тысяч евро.