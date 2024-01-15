«Сочи» объявил об уходе Артема Мещанинова
«Сочи» расторг контракт с защитником Артемом Мещаниновым, сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с 27-летним защитником расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Мещанинов выступал за сочинцев с лета 2022 года. Он провел за команду 28 матчей, отметившись одним голом. В текущем сезоне в активе защитника 1 гол в 7 играх во всех турнирах.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мещанинова в 450 тысяч евро.
Источник: ФК «Сочи»
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|00:00
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ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
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|
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