РФС в 2024 году проведет ретроматч между «Спартаком» и ЦСКА

Как стало известно «СЭ», в 2024 году РФС планирует провести ретро-матч между «Спартаком» и ЦСКА.

4 января свой юбилей отметил бывший тренер «Спартака» Олег Романцев, которому исполнилось 70 лет. Также 4 октября исполнится 10 лет со дня ухода из жизни бывшего полузащитника красно-белых Федора Черенкова.

В ноябре прошлого года состоялся ретроматч между «Локомотивом» и ЦСКА. Железнодорожники одержали победу (1:0) благодаря голу Дмитрия Лоськова.