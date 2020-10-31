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«Сочи» — «Локомотив»: Заболотный открыл счет

19:17
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Нападающий «Сочи» Антон Заболотный отличился в игре 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива». Он открыл счет в матче — 1:0.

Заболотный получил навес с фланга и ударом головы по высокой траектории перекинул Гильерме, который чуть вышел из ворот.

Сочи — Локомотив

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