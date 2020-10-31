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«Сочи» — «Локомотив»: все голы матча

19:46
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В матче 13-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» на своем поле принимает московский «Локомотив».

14-я минута: гол Заболотного

40-я минута: гол Бурмистрова

Сочи — Локомотив

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