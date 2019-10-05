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«Сочи» — «Крылья Советов»: составы команд. Цаллагов сыграет против бывшего клуба

17:42

Стали известны составы «Сочи» и «Крыльев Советов» на матч 12-го тура чемпионата России. В «старте» хозяев появится бывший защитник самарской команды Ибрагим Цаллагов.

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Калугин, Мевля, Миладинович, Померко, Бурмистров, Цаллагов, Мостовой, Нобоа, А. Заболотный.

Запасные — Фролов, Н. Заболотный, Юрганов, Маргасов, Шакуро, Полоз, Набиулллин, Лагатор, Бахтияров, Карапетян.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Комбаров, Чернов, Карпов, Гацкан, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Канунников, Соболев.

Запасные — Овсянников, Бурлак, Чичерин, Лысцов, Тимофеев, Терехов, Якуба, Киселев, Смирнов. Гынсарь, Голенков, Радонич.

Трансляция матча «Сочи» — «Крылья Советов»

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