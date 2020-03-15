В воскресенье, 15 марта, состоится матч 22-го тура Тинькофф чемпионата России, в котором «Сочи» на своем поле примет «Краснодар». Начало встречи — в 14.00 (мск),

Игра пройдет без зрителей из-за коронавируса.

Следить за матчем «Сочи» — «Краснодар» вы можете с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Сочи» — «Краснодар»