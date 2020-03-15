РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Сочи» — «Краснодар»: видеотрансляция матча РПЛ

13:00
Магомед Шапи-Сулейманов. Фото Виталий Тимкив
Магомед Шапи-Сулейманов. Фото Виталий Тимкив
Теги:

В воскресенье, 15 марта, состоится матч 22-го тура Тинькофф чемпионата России, в котором «Сочи» на своем поле примет «Краснодар». Начало встречи — в 14.00 (мск),

Игра пройдет без зрителей из-за коронавируса.

Следить за матчем «Сочи» — «Краснодар» вы можете с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Сочи» — «Краснодар»

Сочи — Краснодар

Опрос

проголосовало: 2228
Все опросы
Сколько голов до конца чемпионата-2019/20 забьет в «Сочи» Александр Кокорин?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир