«Сочи» — «Краснодар»: видеотрансляция матча РПЛ
13:00
В воскресенье, 15 марта, состоится матч 22-го тура Тинькофф чемпионата России, в котором «Сочи» на своем поле примет «Краснодар». Начало встречи — в 14.00 (мск),
Игра пройдет без зрителей из-за коронавируса.
Следить за матчем «Сочи» — «Краснодар» вы можете с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Сочи» — «Краснодар»
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи