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«Сочи» — «Краснодар»: Мостовой забил гол в концовке встречи

15:52
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Полузащитник «Сочи» Андрей Мостовой отличился в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».

«Сочи» провел опасную атаку и выводил на удар Александра Кокорина. Матвей Сафонов успел выйти из ворот и выбить мяч из ног нападающего, но сочинцы вернули мяч в штрафную и Мостовой с линии вратарской поражал уже пустые ворота.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи




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