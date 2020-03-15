Полузащитник «Сочи» Андрей Мостовой отличился в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».

«Сочи» провел опасную атаку и выводил на удар Александра Кокорина. Матвей Сафонов успел выйти из ворот и выбить мяч из ног нападающего, но сочинцы вернули мяч в штрафную и Мостовой с линии вратарской поражал уже пустые ворота.