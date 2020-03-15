«Сочи» — «Краснодар»: Мостовой забил гол в концовке встречи
15:52
Полузащитник «Сочи» Андрей Мостовой отличился в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».
«Сочи» провел опасную атаку и выводил на удар Александра Кокорина. Матвей Сафонов успел выйти из ворот и выбить мяч из ног нападающего, но сочинцы вернули мяч в штрафную и Мостовой с линии вратарской поражал уже пустые ворота.
? Андрей Мостовой установил окончательный счет встречи, забив «Краснодару» в компенсированное время.#СочиКраснодар на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/wMLLenTeW3— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 15, 2020
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи