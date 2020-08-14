«Сочи» — «Химки»: Нобоа сравнял счет в матче
20:24
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа забил гол в ворота «Химок» на 63-й минуте матча 2-го тура РПЛ. Игра проходит в Сочи.
Защитник сочинцев Кирилл Заика выполнил прострел в штрафную подмосковной команды, где Нобоа пробил по воротам, а мяч рикошетом от игрока гостей залетел в ближний угол.
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