«Спартак» в Twitter прокомментировал эпизод в матче второго тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:0).

Защитник грозненцев Зоран Нижич получил сотрясение головного мозга. Форвард москвичей Александр Соболев перевернул игрока на бок и вытащил ему язык.

— Саша Соболев поступил по-мужски в этом эпизоде, — говорится в сообщении. — Рады, что с Зораном Нижичем все хорошо!