«Соболев поступил по-мужски». «Спартак» — о сотрясении Нижича
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«Спартак» в Twitter прокомментировал эпизод в матче второго тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:0).
Защитник грозненцев Зоран Нижич получил сотрясение головного мозга. Форвард москвичей Александр Соболев перевернул игрока на бок и вытащил ему язык.
— Саша Соболев поступил по-мужски в этом эпизоде, — говорится в сообщении. — Рады, что с Зораном Нижичем все хорошо!
Саша Соболев поступил по-мужски в этом эпизоде ??— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 14, 2020
Рады, что с Зораном Нижичем всё хорошо! https://t.co/Mm8F5t79rF pic.twitter.com/hPDEolPWaJ
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи
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