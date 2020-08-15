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«Соболев поступил по-мужски». «Спартак» — о сотрясении Нижича

00:07

«Спартак» в Twitter прокомментировал эпизод в матче второго тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:0).

Защитник грозненцев Зоран Нижич получил сотрясение головного мозга. Форвард москвичей Александр Соболев перевернул игрока на бок и вытащил ему язык.

— Саша Соболев поступил по-мужски в этом эпизоде, — говорится в сообщении. — Рады, что с Зораном Нижичем все хорошо!

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи




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