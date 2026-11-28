Тренер «Зенита» Семак — о победе над ЦСКА: «Хорошая игра получилась в нашем исполнении»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над ЦСКА (4:1) в матче 16-го тура РПЛ.

— Хорошая игра получилась в нашем исполнении. Контролировали ход матча. Взяли реванш за поражение в первом круге. Сегодня мы в атаке не сыграли хуже, а в обороне не дали пространства. Сыграли не хуже, чем в первом круге. Спасибо всем болельщикам, которые пришли поддержать команду.

— Серая полоса прошла?

— По поводу полос — были неудачные результаты. Упустили победу в матче с «Ростовом». Где-то нам не везет, такие игры бывают всегда. Ребята сделали все, что могли. Легких матчей в нашем чемпионате никогда не бывает.

— Ожидали такую инертную игру со стороны ЦСКА?

— Не думаю, что они играли инертно. При любом результате они хотели забить, поменять ход матча. Им нужно было рисковать. В первом круге нам не повезло с реализацией. Сегодня было меньше ошибок — и результат другой.

Петербуржцы набрали 34 очка и поднялись на первое место в турнирной таблице чемпионата России, армейцы с 26 очками — на пятой строчке.