Семак о слухах об увольнении перед матчем с ЦСКА: «Чушь собачья и полный бред»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над ЦСКА (4:1) в 16-м туре РПЛ прокомментировал слухи о своем возможном увольнении, которые появились перед игрой.

— Перед матчем с ЦСКА были слухи о вашем увольнении.

— Никогда не комментирую такое. Мы разговаривали с Зыряновом. Это чушь собачья и полный бред. Это уже не наша зона ответственности, кто это распространяет, — сказал Семак на пресс-конференции.

После победы над ЦСКА «Зенит» с 34 очками вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя московское «Динамо» на два очка.