Семак о слухах об увольнении перед матчем с ЦСКА: «Чушь собачья и полный бред»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над ЦСКА (4:1) в 16-м туре РПЛ прокомментировал слухи о своем возможном увольнении, которые появились перед игрой.
— Перед матчем с ЦСКА были слухи о вашем увольнении.
— Никогда не комментирую такое. Мы разговаривали с Зыряновом. Это чушь собачья и полный бред. Это уже не наша зона ответственности, кто это распространяет, — сказал Семак на пресс-конференции.
После победы над ЦСКА «Зенит» с 34 очками вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя московское «Динамо» на два очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|11
|1
|4
|37-19
|34
|
2
|Динамо
|15
|10
|2
|3
|24-14
|32
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|15
|7
|6
|2
|26-19
|27
|
5
|ЦСКА
|16
|7
|5
|4
|25-22
|26
|
6
|Рубин
|16
|6
|6
|4
|20-19
|24
|
7
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
8
|Балтика
|15
|5
|5
|5
|19-15
|20
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|5
|6
|18-20
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
14
|Родина
|15
|3
|3
|9
|15-30
|12
|
15
|Акрон
|16
|2
|6
|8
|17-30
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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5 тур
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7 тур
8 тур
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10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|3 : 0
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|1 : 4
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|- : -
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|- : -
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|- : -
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|13
|1
|3
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