16:11 | Футбол — РПЛ

СМИ: "Зенит" интересуется Влашичем

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"Зенит" проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Николе Влашичу, сообщает Sportske Novosti. Права на 21-летнего хорвата принадлежат "Эвертону".

Ранее агент Влашича сообщил о желании игрока остаться в России, поскольку в Англии его ждало бы место запасного. "Эвертон" готов продать хорвата за 15 миллионов евро.

На игрока также претендуют "Наполи", "Интер", "Рома", "Милан" и "Аталанта". Сам футболист хотел бы остаться в ЦСКА, однако армейцы могут оказаться не в состоянии выплатить указанную сумму. 

Влашич выступает за ЦСКА с 15 августа 2018 года. В текущем сезоне он провел 25 матчей в составе армейцев, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.

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