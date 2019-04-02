21:46 | Футбол — РПЛ

СМИ: "Сан-Паулу" отказался платить 1 миллион евро за аренду Роши

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"Сан-Паулу" отказался от аренды нападающего "Спартака" Педро Роши. Как утверждает Globo, бразильский клуб не устроила стоимость сделки - 1 миллион евро. "Сан-Паулу" сделал большие инвестиции в покупку игроков в начале года, поэтому намерен финансово поддерживать уже имеющийся состав.

Крайний срок для переходов из европейских в бразильские клубы наступит в среду, 3 апреля. Ранее 24-летний бразилец заявил, что не чувствует себя счастливым в России из-за отсутствия игровой практики.

В текущем сезоне Роша провел 8 матчей за "Спартак" и не отметился результативными действиями. 

Интервью Роши для "СЭ" читайте здесь

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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