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Максименко: «В «Спартаке» капитанский совет, поэтому повязка ничего не значит»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Голкипер «Спартака» Александр Максименко высказался о капитанской повязке, которая перешла к нему после ухода из команды защитника Георгия Джикии.

«У нас капитанский совет, поэтому повязка ничего не значит. Просто она в данный момент у меня. Есть ребята, кто тоже входит в совет, они на поле и могут подсказать. Тот же Срджан Бабич. Что-то, если надо, я сам могу к судье подойти и сказать», — приводит слова Максименко «РБ Спорт».

Ранее генеральный директор московского клуба Олег Малышев сообщил, что в команде создали капитанский совет. В него вошли Роман Зобнин, Максименко, Срджан Бабич и Кристофер Мартинс.

Источник: РБ Спорт
Александр Максименко
ФК Спартак (Москва)
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7
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