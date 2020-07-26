Слуцкий рассказал о «дебоше» с участием Тарасова в самолете

24 июля гостем редакции «СЭ» стал главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. Российский специалист рассказал об инциденте с полузащитником казанского клуба Дмитрием Тарасовым. В СМИ появилась информация о том, что футболист начал распивать алкоголь до вылета из Казани в Москву, а во время рейса устроил дебош.

— Вот на днях обсуждали историю с поведением Тарасова в самолете. Интересно, что я должен был лететь этим же рейсом, но задержался. Зато мой сын прилетал на игру со «Спартаком» с друзьями, и они сидели на параллельном ряду с Тарасовым. После этого он мне сразу позвонил: «Да вообще ничего не было. Несколько футболистов общались». Какой-то человек начал снимать Тарасова на камеру, а он сделал замечание. Из этого раздулся конфликт.

— Эта история — фейк, и футболисты не бузили?

— Да какое там! Он просто сделал замечание человеку, который начал его снимать. Думаю, любой сделал то же самое.

Полностью интервью с Леонидом Слуцким читайте в ближайшее время на сайте «СЭ», а также смотрите видеоверсию на Youtube-канале «Спорт-Экспресса»