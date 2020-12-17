Слуцкий поблагодарил Тарасова за время в «Рубине»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью клубной пресс-службе поблагодарил полузащитника Дмитрия Тарасова за время, проведенное в команде. Сегодня стало известно, что казанцы не будут продлевать контракт с 33-летний хавбеком.
«Я могу поблагодарить Диму за тот год, который мы провели вместе. Болельщикам не видна та работа, которую он делает, как он подбадривает молодых, какой большой позитив он несет в команду. В нашей очень молодой команде, которая строилась, он сыграл очень важную роль, помогал быстрее адаптироваться в коллективе новичкам. Взял под свое крыло большую группу молодых игроков, очень много беседовал с ними, очень здорово выглядел в тренировках, абсолютно заслуживал в том числе и получать игровое время, но так сложилось, что в его позиции у нас играет Оливер Абильдгор, который, я считаю, один из лучших игроков в этой позиции во всей лиге», — заявил Слуцкий.
В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Тарасов провел 7 матчей.
Дополнительная информация:
https://www.rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-dima-tarasov-sygral-ogromnuyu-rol-v-postroenii-komandy
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