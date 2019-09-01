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Скаут «Манчестер Юнайтед» посетил игру «Локомотив» — «Ростов»

03:50
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Сербский скаут «Манчестер Юнайтед» Крсто Килибарда посетил матча 8-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Ростов» (1:2), сообщают «Известия». Представитель английского клуба наблюдал за матчем с трибуны стадиона «РЖД Арена». Информации о том, за кем конкретно он следил, нет.

Напомним, в этом сезоне Килибарда также был замечен на матче чемпионата России между «Рубином» и ЦСКА.

Локомотив — Ростов

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр

Дополнительная информация

https://iz.ru/916377/sevastian-terletckii/na-karandashe-skaut-manchester-iunaited-posetil-igru-loko-rostov

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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