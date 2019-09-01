Сербский скаут «Манчестер Юнайтед» Крсто Килибарда посетил матча 8-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Ростов» (1:2), сообщают «Известия». Представитель английского клуба наблюдал за матчем с трибуны стадиона «РЖД Арена». Информации о том, за кем конкретно он следил, нет.

Напомним, в этом сезоне Килибарда также был замечен на матче чемпионата России между «Рубином» и ЦСКА.

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