Силкин считает, что «Динамо» стоит вернуть Шварца

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин сказал, кто должен стать новым главным тренером московской команды.

«Сложно сказать, кого сейчас будет выбирать руководство клуба — иностранца или же российского специалиста. Мы увидели сейчас, что иностранец провалился. Шварц провалился в Германии, но в РПЛ здорово проявил себя. При нем команда играла в отличный футбол, молодые игроки прогрессировали. Может, стоит и его вернуть. Но нужен ли он сейчас «Динамо». Второй раз может и не сложиться», — приводит «РБ Спорт» слова Силкина.

14 мая «Динамо» объявило об отставке главного тренера Славиши Йокановича.

1 июня появилась информация о том, что бело-голубых может возглавить бывший главный тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий.