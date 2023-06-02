Тарханов выбрал тройку лучших игроков сезона в РПЛ

Российский тренер Александр Тарханов выбрал лучших игроков завершающегося сезона в РПЛ.

«Лучший игрок сезона? Малком. Он и лучшим бомбардиром чемпионата стал, и передач много отдал. Малком очень полезно выступал за «Зенит», поэтому, думаю, его можно назвать лучшим игроком сезона.

Могу сказать, что и Клаудиньо выглядел хорошо. Его и еще Квинси Промеса включил бы в тройку лучших игроков этого чемпионата», – цитирует Тарханова Betonmobile.ru.

Последний тур РПЛ пройдет 3 июня. Все команды начнут свои встречи в 17.00 по московскому времени.