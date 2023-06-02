«Унион» объявил о подписании Алекса Крала

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал снова приостановил контракт с московским клубом и перешел в берлинский «Унион».

Минувший сезон 25-летний чех провел на правах аренды в «Шальке». Он сыграл в 29 матчах в бундеслиге, отметившись одной голевой передачей.

Контракт Крала со «Спартаком» истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 5,5 миллионов евро.