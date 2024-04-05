Силкин: «У «Динамо» проблемы в обороне, нет баланса»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин рассказал, какие проблемы присутствуют в игре московской команды.

«У «Динамо» сейчас и всегда были проблемы в обороне. В последних матчах у команды нет сбалансированной игры. До матча с «Ростовом» и «СКА-Хабаровском» «Динамо» неплохо смотрелось. Если говорить о дерби, то «Спартак» тоже небезгрешен в обороне», — приводит «РБ Спорт» слова Силкина.

Ранее «Динамо» со счетом 2:1 обыграло «СКА-Хабаровск» во втором этапе 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России. В следующем раунде бело-голубые встретятся с «Оренбургом».

7 апреля «Динамо» на своем поле сыграет против «Спартака» в рамках 23-го тура РПЛ.