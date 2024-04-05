Булыкин ожидает много голов в матче между «Динамо» и «Спартаком»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча бело-голубых против «Спартака» в 23-м туре РПЛ.

«Этот матч тяжело сложится для обеих команд. И «Динамо», и «Спартаку» очки нужны позарез, все проиграли последние игры и захотят показать хорошую игру. Учитывая, что соперники — топ-клубы, а матч носит статус дерби, игра будет напряженной. Мы увидим зрелищную игру и будет много голов. Обе команды будут биться до последней минуты, всем нужны очки», — цитирует Булыкина Metaratings.ru.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице с 38 очками. «Спартак» с 32 баллами располагается на шестом месте. Встреча команд пройдет 7 апреля на «ВТБ Арене».