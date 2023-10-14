Сантос: «Алип еще достаточно молод, у него большое будущее»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о потенциале своего одноклубника Нуралы Алипа.

«Алип — замечательный защитник, большой профессионал. В нем есть спортивная злость, которая нужна на поле, он плотно опекает соперников. Я очень рад, что он есть в команде. Алип является очень важным игроком для сборной Казахстана. Приятно играть бок о бок с ним. Он большой мастер, хотя еще достаточно молод, у него большое будущее», — цитирует Сантоса Metaratings.ru.

Алип играет за «Зенит» с 2022 года. Всего за петербуржцев 23-летний футболист провел 40 матчей. Его контракт с клубом из Санкт-Петербурга действует до лета 2025 года.