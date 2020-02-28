РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Шюррле и Умяров не тренировались перед матчем с «Динамо»

16:11
Теги:

В тренировке «Спартака» перед субботним матчем 20-го тура чемпионата России с «Динамо» не принимали участие полузащитник Наиль Умяров и нападающий Андре Шюррле. У обоих футболистов травмы голеностопа. Впрочем, Умяров в любом случае не смог бы принять участие в предстоящей игре из-за дисквалификации.

По индивидуальной программе работал голкипер Александр Селихов — он бегал вокруг поля. (Дмитрий Гирин, Елена Григорьевская)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 1867
Все опросы
Как закончится матч 20-го тура РПЛ-2019/20 «Динамо» — «Спартак»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир