Шюррле и Умяров не тренировались перед матчем с «Динамо»

В тренировке «Спартака» перед субботним матчем 20-го тура чемпионата России с «Динамо» не принимали участие полузащитник Наиль Умяров и нападающий Андре Шюррле. У обоих футболистов травмы голеностопа. Впрочем, Умяров в любом случае не смог бы принять участие в предстоящей игре из-за дисквалификации.

По индивидуальной программе работал голкипер Александр Селихов — он бегал вокруг поля. (Дмитрий Гирин, Елена Григорьевская)