Шюррле и Умяров не тренировались перед матчем с «Динамо»
16:11
В тренировке «Спартака» перед субботним матчем 20-го тура чемпионата России с «Динамо» не принимали участие полузащитник Наиль Умяров и нападающий Андре Шюррле. У обоих футболистов травмы голеностопа. Впрочем, Умяров в любом случае не смог бы принять участие в предстоящей игре из-за дисквалификации.
По индивидуальной программе работал голкипер Александр Селихов — он бегал вокруг поля. (Дмитрий Гирин, Елена Григорьевская)
Опрос
проголосовало: 1867Все опросы
Как закончится матч 20-го тура РПЛ-2019/20 «Динамо» — «Спартак»?
Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи