Шишкин: «Пока игру «Спартака» можно охарактеризовать как качели»

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин поделился ожиданиями от матча красно-белых против «Сочи» в 8-м туре чемпионата России.

«Если коротко, то пока игру «Спартака» можно охарактеризовать как качели. Опять заоблачные ожидания — борьба с «Зенитом» за чемпионство. Но, как видите, немножко буксует команда. Честно говоря, тяжело в причинах разобраться. Кто-то различные версии рассматривает: ошибки Абаскаля, неправильный выбор состава или еще что-то. Но мы не знаем, что внутри, кто в каком состоянии, кто как выглядит в тренировочном процессе. Можем только со стороны смотреть и спрашивать у самого Гильермо», — цитируют «Известия» Шишкина.

Матч «Спартак» — «Сочи» состоится в субботу, 16 сентября. Начало встречи — 19.00 по московскому времени.