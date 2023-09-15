Бут: «Мне нравится, как играют сейчас «Крылья Советов»

Бывший капитан «Крыльев Советов» Мэттью Бут поделился ожиданиями от матча самарской команды против ЦСКА в 8-м туре чемпионата России.

«Мне нравится, как играют сейчас «Крылья Советов». У них много молодых футболистов, они не боятся играть в интересный атакующий футбол даже против таких соперников, как «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив». Уверен, они будут продолжать так играть и дальше. Виден стиль игры, который им прививает тренер. Не сомневаюсь, что команда сможет и дальше радовать своих болельщиков игрой и результатом», — цитируют «Известия» Бута.

Матч ЦСКА — «Крылья Советов» состоится в субботу, 16 сентября. Начало встречи — 14.00 по московскому времени.