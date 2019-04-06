Шишкин не сыграет с "Краснодаром" из-за условий аренды

"Крылья Советов" прибыли в Краснодар на матч 22-го тура чемпионата России против местного клуба, сообщает официальный сайт самарцев. На игру прилетели все здоровые футболисты команды, за исключением Георгия Зотова, пропускающего игру из-за перебора карточек.

Также в игре не примет участия Роман Шишкин из-за условий аренды.

Матч "Краснодар" - "Крылья Советов" состоится 6 апреля, начало - в 16.30 по московскому времени.

"Краснодар" - "Крылья Советов": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 16.30 (мск)