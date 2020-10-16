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Шатов рассказал, как расстался с «Зенитом»

12:00
Олег Шатов. Фото ФК «Рубин»
Олег Шатов. Фото ФК «Рубин»
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Полузащитник «Рубина» Олег Шатов рассказал о том, как ушел из «Зенита» минувшим летом. Он сменил команду в статусе свободного агента.

— Совпала совокупность факторов, — приводит Sport24 слова Шатова. — Богданыч (главный тренер «Зенита» Сергей Семак) всегда говорил, что видит меня в команде. Дословно: «Когда ты не травмирован и в форме, я всегда на тебя рассчитываю. Ты один из лучших игроков стартового состава».

— Но?

— Травмы и повлияли. И руководство, которое решило прекратить наше сотрудничество — они выбрали другого футболиста на мою позицию.

— Был ли шанс остаться, но с меньшей зарплатой?

— Надо сразу пояснить: я ни в одном клубе не диктовал условия по зарплате. Да, конечно, я бы хотел остаться в «Зените», искать свой шанс. Был готов играть там за любые деньги, но решение было принято сверху. А ходить по кабинетам и унижаться я не собирался. Я знаю себе цену, у меня есть свои жизненные принципы. Я просто достойно принял эту ситуацию и иду дальше своей дорогой.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2020-10-16-intervyu-olega-shatova---o-zenite-svoyem-skandalnom-ukhode-manchini-luchesku-dzyube-villash-boashe-rpl-foto-video-podrobnosti

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