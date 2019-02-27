16:07 | Футбол — РПЛ

Шапи Сулейманов ответил на обвинения в сокрытии возраста

Детское фото Шапи. Фото Инстаграм Шапи Сулейманова
Детское фото Шапи. Фото Инстаграм Шапи Сулейманова
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Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов отреагировал на предположения о том, что он является "переписанным" игроком. Ранее сообщалось, что настоящим годом рождения 19-летнего форварда может быть не 1999-й, а 1995-й.

Сулейманов в своем Инстаграме опубликовал фотографию, на которой маленький мальчик в белой форме стоит на футбольном поле рядом с высоким игроком из другой команды. 

На детских турнирах Сулейманов выступал за команды, составленных из игроков 1996 года рождения. К примеру, в июле 2012-го Шапи в составе детской команды "Анжи" стал автором одного из голов в ворота сверстников из нальчикского "Спартака" на первенстве России в группе Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. 

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